Hayranı ünlü yıldızı kaçırıp tecavüz etmişti! İşte 'Bayan Popo''nun trajik öyküsü

2001 yılında ortaya atılan bu iddianın gerçekliği uzun süre tartışıldı. Çünkü Parman o dönem yeni bir albüm çıkarmıştı ve birçok kişi Parman'ın bu iddiayı tamamen reklam amaçlı ortaya attığını düşünüyordu. O dönem haber bültenlerine dahi konu olan bu iddiayı daha inanılmaz hale getiren ise Parman'ın o sırada 3 yıllık evli olmasıydı.