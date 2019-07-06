Hayranı ünlü yıldızı kaçırıp tecavüz etmişti! İşte 'Bayan Popo''nun trajik öyküsü
Yeşilçam'ın cinsel içerikli film yıldızı Sevtap Parman hayranı tarafından silah zoruyla kaçırılıp tecavüze uğradı. İşte Yeşilçam'ın 'Bayan Popo' lakaplı film yıldızının bir döneme damga vuran trajik hayatı...
Yeşilçam'ın 'Bayan Popo' lakaplı yıldızı Sevtap Parman, 1962 yılında İstanbul'da doğdu. Playmen dergisine verdiği ateşli pozlarla şöhretin kapılarını aralayan yıldız, esas ünü, Tarık Akan'la beraber oynadığı 'Paramparça' filmiyle kazandı.
O dönem büyük bir hayran kitlesi bulunan Parman'ın ortaya attığı "Silah zoruyla kaçırıldım ve tecavüze uğradım." iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
2011 yılında rol aldığı Günah Keçisi filminde, Nuri Alço ve 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Gogen ile birlikte oynadı.
2001 yılında ortaya atılan bu iddianın gerçekliği uzun süre tartışıldı. Çünkü Parman o dönem yeni bir albüm çıkarmıştı ve birçok kişi Parman'ın bu iddiayı tamamen reklam amaçlı ortaya attığını düşünüyordu. O dönem haber bültenlerine dahi konu olan bu iddiayı daha inanılmaz hale getiren ise Parman'ın o sırada 3 yıllık evli olmasıydı.