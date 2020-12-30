Hayko Cepkin Pamukkale'de 3 bin 500 metre yüksekten atladı nefes kesen anlar görüntülendi
MÜZİSYEN ve besteci Hayko Cepkin ile 15 adrenalin tutkunu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, 3 bin 500 metre yükseklikteki balondan paraşütle atlayış yaptı.
Müzisyen ve besteci Hayko Cepkin ve yamaç paraşütü pilotları Hasan Dökmetepelioğlu, Şahin Şahin, Oğulcan Geldikaya ve Banu Özdemir'i taşıyan sıcak hava balonu, hazırlıklarını tamamladıktan sonra sabah saatlerinde Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi yakınlarından yükseldi.
Adrenalin tutkunlarını ağırlayan sıcak hava balonu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) alınan özel izinle 3 bin 500 metre yüksekliğe çıktı. Cepkin ve beraberindeki yamaç paraşütü sporcuları, Pamukkale semalarında birer birer kendilerini boşluğa bıraktı.
Sporcuların atlayışları heyecan dolu anlara sahne oldu. Yaklaşık 8 dakika süren uçuşun ardından, paraşüt pilotları Haytabey Mahallesi'nde daha önceden belirlenen boş alana başarılı bir şekilde iniş yaptı.
İlk grubun atlayışını tamamlamasının ardından, 5'i Rus 11 kişiden oluşan ikinci grup da aynı güzergahta atlayışlarını gerçekleştirdi.