"Hayırdır, sanki karınla mı sevişelim dedik!" VIP restoranda akademisyen cinayetinde şok ifadeler...

Kadın hakime “ne zaman sevişiyoruz” dedi

İddianamede ifadesine yer verilen iş insanı Aytaç, Çaprak, Mehmet Alagöz, Muhammed Gürbüz ve Mustafa Kaldırım ile restoranda yemek yiyip sohbet ettiklerini, sonrasında da alkol aldıklarını, bu esnada yanlarına aralarında bazı hakimlerin de bulunduğu kadınlı erkekli arkadaş grubunun geldiğini belirterek şunları anlattı: “Güven Çaprak’ın alkolün etkisiyle abuk subuk konuşmaları olan, kendini kaybeden ve agresifleşen yapısı vardır. Küfür ederdi. Misafirlerimizin rahatsız olacağı gerekçesiyle uyardım. Bayanlardan biri Muhammed Gürbüz’ün sağ tarafına oturdu. Diğer iki bayan ayaktayken Güven ayakta duran bayanlara “Ne zaman sevişiyoruz” demesi üzerine ayakta bulunan iki bayan Güven’e tepki göstererek “Terbiyesizlik yapma, biz bu ortamın kadınları değiliz” dediği esnada Güven iki bayana hitaben “Si.. gidin o zaman” demesi üzerine ayaktaki iki kadın ve diğerleri masadan ayrıldı."