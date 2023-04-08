"Hayırdır, sanki karınla mı sevişelim dedik!" VIP restoranda akademisyen cinayetinde şok ifadeler...
ANKARA'da bir restoranın VIP bölümünde Karaman Üniversitesi öğretim üyesi Güven Çaprak'ın işadamı Polat Aytaç tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cinayete neden olan kavganın Güven Çaprak'ın masaya gelen kadın hakime 'ne zaman sevişiyoruz' diye sormasıyla başladığı, kendisini uyaran Polat Aytaç'a da "Hayırdır a.k sanki karınla mı sevişelim dedik. Hakimse hakim” dediği iddia edildi.
Ankara’da geçen aralık ayında bir restoranda çıkan tartışmada öğretim görevlisi Güven Çaprak’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. T24'ün haberine göre, Ankara Başsavcılığı, Çaprak’ı öldüren iş insanı Polat Aytaç hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı. İddianamede Çaprak’ın, bulundukları restorana sonradan gelen kalabalık grup arasındaki bir kadın hakime “sevişecek miyiz?” demesi nedeniyle Aytaç ile tartıştığı ve bunun sonucunda Aytaç tarafından vurularak öldürüldüğü anlatıldı.
Müebbet hapis cezası istendi
Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesindeki bir restoranda geçen Aralık ayında meydana gelen olayda, iş insanı Polat Aytaç, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak’ı aralarında küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma sonucu başından vurarak öldürmüştü. Olaya ilişkin Ankara Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Aytaç’ın yanı sıra o esnada yanlarında bulunan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz’ün de gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Ankara Başsavcılığı cinayete ilişkin soruşturmasını tamamlayarak, iş insanı Aytaç hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı.
Kadın hakime “ne zaman sevişiyoruz” dedi
İddianamede ifadesine yer verilen iş insanı Aytaç, Çaprak, Mehmet Alagöz, Muhammed Gürbüz ve Mustafa Kaldırım ile restoranda yemek yiyip sohbet ettiklerini, sonrasında da alkol aldıklarını, bu esnada yanlarına aralarında bazı hakimlerin de bulunduğu kadınlı erkekli arkadaş grubunun geldiğini belirterek şunları anlattı: “Güven Çaprak’ın alkolün etkisiyle abuk subuk konuşmaları olan, kendini kaybeden ve agresifleşen yapısı vardır. Küfür ederdi. Misafirlerimizin rahatsız olacağı gerekçesiyle uyardım. Bayanlardan biri Muhammed Gürbüz’ün sağ tarafına oturdu. Diğer iki bayan ayaktayken Güven ayakta duran bayanlara “Ne zaman sevişiyoruz” demesi üzerine ayakta bulunan iki bayan Güven’e tepki göstererek “Terbiyesizlik yapma, biz bu ortamın kadınları değiliz” dediği esnada Güven iki bayana hitaben “Si.. gidin o zaman” demesi üzerine ayaktaki iki kadın ve diğerleri masadan ayrıldı."
10 bin liralık hesabı ben ödedim
Güven Çaprak'ı alkol alınca kendini kaybettiğini bildiğim için uyardım, sakin olmasını söyledim. Saat 04:15 sıralarında Fatih Uçar tekrar yanında Güven’in ilk başta “Ne zaman sevişiyoruz” demesi üzerine giden kadınlarla geldi. Bu bayan şahsın hakim olarak görev yaptığını bana söyledi. 10 bin liranın üzerinde gelen hesabı kredi kartımla ödedim. O esnada Güven yine aynı şekilde “Hadi ne zaman sevişiyoruz” dedi. Bunun üzerine Fatih ve bayanlar kalkarak mekandan ayrıldı, 5 kişi kaldık.