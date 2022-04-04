Haydarpaşa Limanı'nda kuru yük gemisi karaya oturdu

İSTANBUL'da Haydarpaşa Limanı açıklarında 197 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu. Hong Kong bandıralı yük gemisi, Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

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Haydarpaşa Limanı açıklarında, 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli yük gemisi yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu. Olay yerine römorkörler ve bot sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metre boyundaki "Josco Taicang" adlı yük gemisinin Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

İstanbul Valiliği'ndan açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 11.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’na yanaşmak için manevra yapan Hong Kong bayraklı, 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli kargo gemisi karaya oturmuştur. Geminin kurtarılması için bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri, balık adam ekipleri ve Sahil Güvenlik unsurları tarafından gerekli çalışmalar sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.