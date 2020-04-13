TRABZON'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi koronavirüs karantinasına alınmıştı. Karantinanın nedeninin Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıkması olduğu öğrenildi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, kamuoyunun tanıdık isimlerine de bulaşmaya devam ediyor. Koronavirüs, futbol ve magazin camiasından sonra şimdi de siyasete bulaştı. BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişi koronavirüse yakalandı.

Yaşadıkları mahalle karantinaya alındı

Sabah saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı duyurulmuştu. O karantinanın nedeni Haydar Baş çıktı.

Koronavirüsten kaçmıştı ama kurtulamadı

Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Özel hastanede tedavi görüyor

Haydar Baş ve ailesinin, koronavirüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.