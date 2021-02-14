Hayatının şokunu yaşadı! Can Yaman'ın aşkı Diletta Leotta'nın ev hallerini inceleyip...
Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta hayatının şokunu yaşadı. Leotta'nın başına gelenler büyük ses getirdi.
Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yaman ve Leotta çiftinin aşkları Türkiye ve İtalya'da büyük ses getirmişti.
Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta Roma'daki otelde bir otelde dergiye yakalanmışlardı. Geçtiğimiz hafta ilk fotoğrafını paylaşan çiftten kötü haber geldi.
29 yaşındaki sunucu Diletta Leotta geçtiğimiz gün hayatının şokunu yaşadı.
Ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın, akrobat hırsızları adıyla bilinen çete tarafından evi soyuldu.