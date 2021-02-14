Hayatının şokunu yaşadı! Can Yaman'ın aşkı Diletta Leotta'nın ev hallerini inceleyip...

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yaman ve Leotta çiftinin aşkları Türkiye ve İtalya'da büyük ses getirmişti.