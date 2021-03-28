Hayatının ikinci şokunu yaşadı! Murat Cemcir'in dünyası başına yıkıldı
Ailesi için yaşamını baştan aşağı değiştiren Murat Cemcir aldığı haberle şok oldu.
Düğün Dernek, Kardeş Payı, İşler Güçler, Üsküdar'a Giderken yapımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Cemcir 1 yılda hayatının en zor zamanlarını geçirdi. Aldığı kötü haberlerle ünlü oyuncu büyük şok yaşadı.
Murat Cemcir, geçtiğimiz yıl Aralık ayında pandemide tüm düzenini değiştirerek Tokat'a yerleşmişti.
Cemcir, geç yıl mayıs ayında kemik kanseri teşhisi konulan annesinin zor günlerinde yanında olmak için memleketine yerleşmişti.
Annesinin tedavisinde yanında olan Cemcir, vaktinin büyük bölümünü Tokat'ta annesinin başına geçiriyordu.