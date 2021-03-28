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Hayatının ikinci şokunu yaşadı! Murat Cemcir'in dünyası başına yıkıldı

Hayatının ikinci şokunu yaşadı! Murat Cemcir'in dünyası başına yıkıldı

Ailesi için yaşamını baştan aşağı değiştiren Murat Cemcir aldığı haberle şok oldu.

Hayatının ikinci şokunu yaşadı! Murat Cemcir'in dünyası başına yıkıldı

Düğün Dernek, Kardeş Payı, İşler Güçler, Üsküdar'a Giderken yapımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Cemcir 1 yılda hayatının en zor zamanlarını geçirdi. Aldığı kötü haberlerle ünlü oyuncu büyük şok yaşadı. 

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Hayatının ikinci şokunu yaşadı! Murat Cemcir'in dünyası başına yıkıldı

Murat Cemcir, geçtiğimiz yıl Aralık ayında pandemide tüm düzenini değiştirerek Tokat'a yerleşmişti.

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Hayatının ikinci şokunu yaşadı! Murat Cemcir'in dünyası başına yıkıldı

Cemcir, geç yıl mayıs ayında kemik kanseri teşhisi konulan annesinin zor günlerinde yanında olmak için memleketine yerleşmişti.

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Hayatının ikinci şokunu yaşadı! Murat Cemcir'in dünyası başına yıkıldı

Annesinin tedavisinde yanında olan Cemcir, vaktinin büyük bölümünü Tokat'ta annesinin başına geçiriyordu.

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