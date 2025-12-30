Hayatını kaybetmişti! Şimal'in eşinden duygulandıran mesaj
Meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Şimal’in ardından en büyük acıyı yaşayan isimlerden biri olan eşi Necati Arıcı, eşinin yokluğunda geçirdiği ilk doğum gününde duygulandıran bir mesaj paylaştı. Arıcı’nın satırları, sosyal medyada binlerce kişiyi derinden etkiledi.
Yaklaşık dört yıl boyunca kanserle mücadele eden Şimal, hastalığı bir süreliğine atlatmış ancak 29 Mayıs’ta yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaşan sanatçı, tüm müdahalelere rağmen 30 Mayıs’ta yaşamını yitirmiş, 31 Mayıs’ta ise Kuşadası’nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Eşini kaybettikten sonra zor günler geçiren Necati Arıcı, acısını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiriyor. Arıcı, bu kez Şimal’siz geçen ilk doğum gününde, geçmiş yıllarda birlikte kutladıkları anlardan fotoğraf ve videolar paylaşarak içten bir mesaj kaleme aldı.
Necati Arıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Bugün doğum günüm… Ama bir kutlamadan çok, bir yokluğu taşıyorum. Şimal’siz geçen ilk doğum günüm bu. Doğum günleri hayata tutunulan günlerdir belki ama ben bugün, hayatımın en büyük eksikliğiyle nefes alıyorum. Yanımda olsaydın, gülüşünle aydınlanırdı her şey. Küçük sürprizlerin, bana göre hazırladığın o minicik mutluluklar… Hepsi artık birer hatıra.”
Mesajında eşine olan özlemini her satırda hissettiren Arıcı, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:“Doğum günümde bir dileğim yok; çünkü bütün dileklerim seninle birlikte gitti. Sen benim hayatımın en derin izi oldun. Nerede olursam olayım, içimde senin adınla atan bir yer hep var. Bugün seni daha da fazla özlüyorum. Kelimelerle sarılmaya çalışıyorum. Seni, bu hayattaki yarım kalan tüm hikâyelerimden bile çok sevdim.”