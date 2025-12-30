Hayatını kaybetmişti! Şimal'in eşinden duygulandıran mesaj

Mesajında eşine olan özlemini her satırda hissettiren Arıcı, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:“Doğum günümde bir dileğim yok; çünkü bütün dileklerim seninle birlikte gitti. Sen benim hayatımın en derin izi oldun. Nerede olursam olayım, içimde senin adınla atan bir yer hep var. Bugün seni daha da fazla özlüyorum. Kelimelerle sarılmaya çalışıyorum. Seni, bu hayattaki yarım kalan tüm hikâyelerimden bile çok sevdim.”