Hayatını Filistinlilere Adamış Yahudi

Komplo teorilerine ilgi duyarım, takip de ederim.

Ne tümüyle kabul eder ne de tamamen reddederim.

Beyin fırtınası için faydalı olduğuna inanırım.

Bazı gerçeklerin komplo teorisi ambalajıyla sulandırıldığını düşünürüm.

Allah eksikliklerini göstermesin, ülkemizde de çok sayıda teorisyen var.

Mantık örgüsü ile kuram geliştirenleri de var, “…tı Cafer, bez getir!” şeklinde abuklayanları da…

Bunlardan biri de Dr Ramazan Kağan Kurtoğlu…

Kulağına fısıldanan isimlere bakınca, komplo teorisi üretmeye çok müsait.

Ramazan ismiyle İslam’a, Kağan ismiyle Türklüğe, Kurtoğlu soy ismiyle biz Oğuz Türkleri’nin Türeyiş Destanı’na atıf yapılmış.

Bu üç güzel ismi bir araya getiren ailesini tebrik ederim.

Akademisyenimizi bir dönem ben de takip ederdim.

Sonra, temellendirme yetersizliğine ve tekrara düşünce takipten çıktım.

İki gün önce Haber Global’de yayına çıkmış, izlememiştim.

Haberleri okurken haberdar oldum.

Kendisine adını veren bu mübarek ayda, Gazze’nin şanlı şehidi Yahya Sinvar’a kin kusmuş.

Hızını alamamış, “Ben onlara 7 Ekim hadisesini tezgahlayanın ve İsmail Haniye’nin ölümüne sebep olanın Yahya Sinvar olduğunu söylemiştim.” ifadeleriyle Sinvar’ı, İsmail Haniye’nin katili olarak ilan etmiş.

Yetmemiş, “Yahya Sinvar, Yahudi kökenlidir” diye iftira atmış.

İzlediğim dönemlerden hatırladığım kadarıyla, kendisinin sıklıkla kullandığı bir söz vardı:

“Bizde bir söz vardır; yukarı köyde bir yalan söylersin, aşağıda kendin inanırsın.”

Fakat, bu yalandan da öteye geçmiş, iftira olmuş.

Kurtoğlu, bütün bu iftiraları kime atıyor?

Hayatını Filistin’e adamış Yahya Sinvar’a…

Han Yunus’ta bir mülteci kampında doğmuş,

Müteaddit defalar hapse girmiş,

Ömrünün 23 yılını cezaevlerinde geçirmiş,

Esir takasıyla Gazze’ye dönebilmiş,

Yine bir mülteci kampında çok sevdiği ülkesi için Siyonistlerle savaşırken şehit olmuş, Sinvar’a…

Yahya Sinvar, ne Yaser Arafat gibi hastane odasında öldü ne de Mahmut Abbas gibi Ramallah’ta saklandı.

Harita başında, mücahitlerinin önünde cepheden cepheye koşarken şehit oldu.

Yaralı şekilde oturduğu koltukta, vakur bir şekilde, şehadeti bekledi; kaçmadı.

Eyyy, Ramazan Kurtoğlu!

Merhum Sinvar’a attığın iftiralarla, Soykırımcı İsrail’i aklayamazsın!

Şehit Yahya Sinvar’ın kanını deterjan yerine koyarak Siyonist İsrail’in pisliklerini temizleyemezsin.

Keşke, sen de böyle bir Yahudi olabilseydin.