Hayatını değiştiren teklifi açıkladı! Gülsim Ali'den Diriliş Ertuğrul itirafı geldi: Kambur yürüdüğüm için babam...
TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alan Gülsim Ali yeni projesiyle ilgili konuştu.
Bulgaristan’dan Türkiye’ye 17 yaşında gelen ve yeteneği ve duru güzelliğiyle ekranın aranan yüzleri arasına giren Gülsim Ali ile ilk filmi ‘Kurtuluş Hattı’ için Milliyet'e konuştu.
- Bulgaristan Rusçuk’ta doğmuşsunuz. Orada nasıl bir hayatınız vardı?
Güzel, mutlu bir çocukluk yaşadım. Aile, komşu ve arkadaşlık ilişkilerimiz çok güçlüydü. Bulgaristan güzeli seçilince adım sadece Rusçuk’ta değil, tüm Bulgaristan’da bilinmeye başladı.
- Modellik yarışmasına katılmaya nasıl karar verdiniz?
Uzun boyluyum ve biraz kambur yürüdüğüm için babam bir ajansa yazdırmıştı, düzgün ve dik yürümeyi öğrenmem için. Sonra bir güzellik yarışmasına katılmam için teklif aldım. Birincilik beklentim yoktu, “İlk üçe girerim” diyordum. Kazandım ve birinci oldum. Arkasından bir sürü çekim, defile... Hayat benim için değişmişti ama asıl istediğim bu değildi.
- Asıl istediğiniz hep oyunculuk muydu?
Evet... Çocukluğumda video kasetler ve CD modaydı. Bir dükkan vardı, video kaset ve CD kiralayan... Her gün film alır, ailece izlerdik. Çoğunlukla yabancı filmler vardı ve TV’de İspanyol diziler yayınlıyordu. Türk dizileri yayınlanmaya başlayınca, seytettiğim her şeyden daha yakın gördüm.