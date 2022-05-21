Hayatını değiştiren teklifi açıkladı! Gülsim Ali'den Diriliş Ertuğrul itirafı geldi: Kambur yürüdüğüm için babam...

- Modellik yarışmasına katılmaya nasıl karar verdiniz?

Uzun boyluyum ve biraz kambur yürüdüğüm için babam bir ajansa yazdırmıştı, düzgün ve dik yürümeyi öğrenmem için. Sonra bir güzellik yarışmasına katılmam için teklif aldım. Birincilik beklentim yoktu, “İlk üçe girerim” diyordum. Kazandım ve birinci oldum. Arkasından bir sürü çekim, defile... Hayat benim için değişmişti ama asıl istediğim bu değildi.