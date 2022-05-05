'Hayatımın hatasını yaptım' diyen Kaynanalar Defne Yalnız açıkladı: O isim beni beş parasız sokağa attı
Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' serisinin bu haftaki konuğu oyuncu Defne Yalnız oldu. Yalnız programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin ilk yerli televizyon dizisi olan 'Kaynanalar'da 30 yıl boyunca 'Döndü' karakterine hayat veren Defne Yalnız, şöhreti nedeniyle nasıl cezalandırıldığını anlattı.
Son olarak geçtiğimiz yıl 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oyuncu olarak rol alan usta sanatçı, Armağan Çağlayan'ın sunduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Hayatımın hatasını yaptım" diyen 73 yaşındaki sanatçı, "Tekin Akmansoy ile 1976’da, İzmir Fuarı’nda sahneye çıktım. Kontratımda yazılı; başka iş yapacaksam izin almalıyım." dedi.
Yalnız "Ben o dilekçeyi verdim ama hayatımın hatasını yaptım. Cevabını almadan sahneye çıktım. ‘İşi derhal bırakın, geri dönün’ diye bir yazı geldi kulise." ifadelerini kullandı.