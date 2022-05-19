'Hayata 1-0 yenik başlıyorsun' diyen Doğa Rutkay'dan Rutkay Aziz itirafı: Güldür Güldür final yaptığında...
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konuklarından biri de ünlü oyuncu Doğa Rutkay açıklamalarıyla şaşırttı.
'Fatih Altaylı ile Bire Bir', renkli konuklar ve keyifli sohbetlerle Bloomberg HT'de ekran yolculuğuna devam ediyor. Altaylı, dün akşamki programında oyuncu Doğa Rutkay konuk oldu.
'Güldür Güldür'de yer alan Doğa Rutkay, "Bu yıl 9. sezonu bitiriyoruz. Doğaçlama oynamıyoruz. Bütün cümlelerin devamlılığı var. Herkes birbirinin lafını ezberlemek zorunda. Bir gün ezber, iki gün prova yapıyoruz." dedi.
Rutkay "Durmadan 3 saat boyunca skeç oynuyoruz. Çok nadirdir yani, ben lafımı unuttum, biri takıldı düştü Ali (Sunal) zile basar. Sadece oradaki iki cümle sadece doğaçlama şakadır." ifadelerini kullandı.
Rutkay "15 sayfa metin var. O metinden dışarı çıkamazsın. Biri metinden çıkarsa ucunu toplayamazsın, baştan da oynayamazsın çünkü seyirci izliyor." diye konuştu.