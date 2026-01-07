Hayat Finans aile bankacılığına yönelik yeni kartını kullanıma sundu

Dijital banka Hayat Finans, aile içi para yönetimini merkeze alan yeni nesil banka kartı 'Biz Kart'ı hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 8 yaş ve üzeri bireylerin finansal hayata kontrollü, özgür ve şeffaf biçimde katılımını amaçlayan Biz Kart, Hayat Finans kullanıcısı olma şartı olmadan, tamamen mobil kanallar üzerinden erişilebilen kapsayıcı bir yapı sunuyor.

Aile içinde para yönetimini tek ekranda buluşturan bir 'aile bankacılığı' modeli sunan kartla bireyler, aile üyeleri ve yakınları için ek kartların harcama limitlerini ve kategori bazlı kullanım kurallarını belirleyebiliyor. Harcamalar anlık takip edilerek, kontrol ve güvenlikten ödün vermeden şeffaf bir yönetim sağlanabiliyor.

Kart bazlı harcama limiti tanımlama, kategori bazlı kullanım kuralları, anlık işlem bildirimi ve harcama takibi gibi avantajların tek bir uygulama üzerinden yönetildiği modele birkaç dijital adımla ulaşılabiliyor.

Müşteriler, kart vermek istediği kişiler için Hayat Finans müşterisi olma şartı olmadan, tüm aile üyeleri ve sevdikleri için mobil kanallar üzerinden ek kart oluşturabiliyor.

'Aile bankacılığını yeniden tanımlıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, Biz Kart'ın arkasında güçlü bir finansal ve dijital yetkinlik olduğunu belirtti.

Karagöz, bankacılığın dijitalleşmenin gücüyle hayatın akışına entegre bir güven altyapısına dönüştüğünü, Hayat Holding'in 89 yıllık deneyimi ve inovasyon gücünden aldıkları destekle, Hayat Finans olarak bu dönüşümde öncü aktörlerden biri olmayı hedeflediklerini aktardı.

Doğuştan dijital yapılarıyla finansı herkes için güven, kolaylık, aidiyet ve kapsayıcılık üreten bir deneyime dönüştürmeye odaklandıklarını vurgulayan Karagöz, şunları kaydetti:

'Hayatta Avantajlıyız' vizyonumuz da tam olarak bunu anlatıyor. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz yeniliklerin başarısını ise kısa sürede 1,8 milyon kullanıcıya ulaşarak ve 2025'in 9 ayında 20,9 milyar lira aktif büyüklüğe, 15,4 milyar lira fon hacmine ve 4 milyar lirayı aşan öz kaynaklara erişerek kanıtladık. Biz Kart ise bu vizyonun en yeni adımı. Finansal kararların aile içinde birlikte alındığı gerçeğinden hareketle geliştirdiğimiz Biz Kart ile 8 yaşından itibaren tüm aile bireylerine güvenli bir finansal deneyim alanı sunuyoruz. Böylece Türkiye'de uzun süredir eksik kalan bir alanı, aile bankacılığını yeniden tanımlıyoruz. Aile içinde alınan finansal kararların, harcama ve birikim reflekslerinin birlikte yönetilmesine olanak tanıyan bu model, finansal sağlığı güçlendiren, uzun vadede toplumsal ve ekonomik istikrara katkı sunan bir yaklaşımı temsil ediyor.'

'Her yaştan bireyin ihtiyaçlarına uygun bir yapı sunuyoruz'

Hayat Finans Bireysel Ürün Yönetimi ve Müşteri Deneyimi Direktörü Yeşim Yunuslar da yeni hizmetin tüm aile fertlerinin ihtiyaçlarına yanıt sunan bir yapıya sahip olduğuna değindi.

Biz Kart'ı ailelerin birlikte finansal refleks geliştirmesine imkan tanıyan bir deneyim olarak tasarladıklarını aktaran Yunuslar, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Araştırmalar, çocukların finansal bilinçlerinin 8 yaş itibarıyla şekillenmeye başladığını gösteriyor. Bu nedenle Biz Kart'ı sektörde öncü bir adımla 8 yaş ve üzeri tüm bireyler için geliştirdik. Böylece, her yaştan bireyin ihtiyaçlarına uygun bir yapı sunuyoruz. Çocuklar ve gençler için güvenli bir özgürlük, ebeveynler için kontrollü ve şeffaf bir rehberlik, ileri yaşta bireyler için güvenilir ve kolay bir deneyim. Kart bazlı limit ve harcama kategorisi tanımlama, anlık işlem takibi ve tasarruf içgörüsü gibi özelliklerle aileler için güvenli bir finansal alan yaratıyoruz. Bu deneyimi dijital kanallarımızdan herkesin erişimine açıyoruz. Böylece finansal kapsayıcılığı ve farkındalığı artırırken, aile bankacılığında yeni nesil bir yaklaşımın da öncülüğünü üstleniyoruz.'