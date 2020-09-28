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'Hayat' bebek hayatını kaybetti! Baba gözaltında, anne aranıyor

Suriyeli ailesi tarafından darp edilen 1 yaşındaki 'Hayat' bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşkence yapıldığı belirlenen bebeğin Suriyeli babası gözaltında. Kayıp olan annesi ise ekipler tarafından aranıyor.

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Olay Sancaktepe, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hayat bebeğin vücudunda yanık ve darp izlerine rastlandı. Hayat bebek önce Sancaktepe Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Çekmeköy'deki bir hastaneye sevk edildi. 1 yaşındaki bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Baba gözaltında, anne aranıyor
Ekiplere durumu sağlık çalışanları haber verdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada kayıp olan anne aranıyor, baba ise gözaltında. Yaklaşık 4-5 yıl önce Suriye'den gelen çift Gazi Mahallesi'nde bir apartmanda yaşıyordu. Aynı binada yaşıyan bazı sakinlerin de emniyette bulunduğu ve tanık olarak ifadelerine başvurulduğu biliniyor.

6 ay önce gözetim altına almış 
6 ay önce de benzer bir olayın yaşandığı, bebeğin vücudunda yine darp izleri ile hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor. Sosyal hizmet ekiplerince gözetim altına alınan Hayat bebek, belirli bir süre sonra aileye teslim edildi. 

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