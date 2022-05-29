Hayalini gerçekleştirmek için gurbetten dönüp 300 yıllık köyünün ilk kadın muhtarı oldu!
ELAZIĞ'da hayatının yaklaşık 15 yılını gurbette geçiren Hatice Cumurcu Görür, doğup büyüdüğü köyüne dönerek muhtar oldu. 4 erkek adayla yarışan ve 300 yıllık köyün ilk kadın muhtarı olan Görür, hayalini gerçekleştirdi.
Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Beyelması köyünde doğup büyüyen Hatice Cumurcu Görür, evlendikten sonra köyden çıktı. Eşiyle birlikte yaklaşık 15 yıldır gurbette kalan ve memleket hasreti ağır basan Görür, hayalini gerçekleştirmek için köyüne geri döndü. Bir zamanlar babasının 3 dönem muhtarlık yaptığı köye bir gün muhtar olmak isteyen Görür, 2019 seçimlerinde aday oldu. 4 erkek rakibine karşı yarışan Görür, 300 yıllık köyün ilk kadın muhtarı olarak hayalini gerçekleştirdi.
"Her zaman içimde bir ukde vardı"
Çocukluğunu muhtar olduğu köyde geçtiğini aktaran Hatice Cumurcu Görür, “35 yıl köyde ikamet ettim. Güzel yaşlı insanlarla beraber çocukluğum bu köyde geçti. Kültürümü ben buradaki yaşlı insanlardan aldım. Allah hepsine rahmet eylesin. Şu anda çoğu vefat etti. Her zaman içimde bir ukde vardı. Köyüme bir gün ilerde muhtar olurum düşüncesi vardı. Benim babam da yıllar önce 3 dönem muhtarlık yapmıştı. Biraz oradan da tecrübeliydim."
"Tabi evlendikten sonra gurbete gittim. Geçim kaynağı olması için iş yapmak zorunda kalıyorsun. Malatya’da 12 kafe çalıştırdım. İnönü Üniversitesi’nde kafem vardı. Hayatım da çok güzel gidiyordu ama her şey para değil. Biraz köyüme hizmet etmek istedim. 300 yıllık bir köyün ilk kadın muhtarıyım” dedi.
"Ben çok güçlü bir kadınım"
Kadınların daha yoğun destek verdiğini aktaran Görür, “Onların desteği üzerine köyden de talep geldi. 2019 seçimlerinde muhtar olmaya karar verdim. 2019 seçimlerinde karşıma da 4 tane aday çıktı. Erkek adaylarımız vardı. Seçim bittiği anda onlarla aynı muhabbetimiz sevgimiz devam etti. Onlar beni kutladı. Yanımda olduklarını ve yolumun açık olmasını söylediler. Yapamazsın diyen çıkmadı. Ben çok güçlü bir kadınım. İşi ve insanları çok severim, sevgim çok boldur. Çalışkanımdır, oturmayı ve durmayı hiç sevmem."