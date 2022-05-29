 Hayalini gerçekleştirmek için gurbetten dönüp 300 yıllık köyünün ilk kadın muhtarı oldu!

"Ben çok güçlü bir kadınım"

Kadınların daha yoğun destek verdiğini aktaran Görür, “Onların desteği üzerine köyden de talep geldi. 2019 seçimlerinde muhtar olmaya karar verdim. 2019 seçimlerinde karşıma da 4 tane aday çıktı. Erkek adaylarımız vardı. Seçim bittiği anda onlarla aynı muhabbetimiz sevgimiz devam etti. Onlar beni kutladı. Yanımda olduklarını ve yolumun açık olmasını söylediler. Yapamazsın diyen çıkmadı. Ben çok güçlü bir kadınım. İşi ve insanları çok severim, sevgim çok boldur. Çalışkanımdır, oturmayı ve durmayı hiç sevmem."