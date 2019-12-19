Hayal Köseoğlu'nun dekolteli pozları Mucize Doktor hayranlarını çıldırttı!

Yeni sezonda yayın hayatına bomba gibi giren dizi Mucize Doktor'da Açelya karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir röportaj için yatak pozları veren Köseoğlu'nun son paylaşımları, takipçilerini çileden çıkardı.