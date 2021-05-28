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Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti Mucize Doktor bitti tatile koştu

Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti Mucize Doktor bitti tatile koştu

Mucize Doktor'un finalinin ardından Hayal Köseoğlu soluğu tatilde aldı. Bikinili pozları Instagram'ı salladı.

Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti Mucize Doktor bitti tatile koştu

FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor dizisi final yaptı. Dizinin yıldız oyuncularından Hayal Köseoğlu ise arkadaşlarıyla beraber tatile çıktı. Köseoğlu'nun yanında Mucize Doktor'un oyuncuları Hazal Türesan, Merve Bulut, ve Sinem Ünsal da var.

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Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti Mucize Doktor bitti tatile koştu

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu finalin ardından bikinili bir pozunu paylaştı. Güzel oyuncu tüm sezonun yorgunluğunu deniz ve güneş keyfi yaparak atıyor.

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Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti Mucize Doktor bitti tatile koştu

Ünlü oyuncu bikinili pozlarını "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni!" notuyla paylaştı.

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Hayal Köseoğlu bikinili paylaşımıyla mest etti Mucize Doktor bitti tatile koştu

Köseoğlu ayrıca bir veda notu da yayınladı. Hayal Köseoğlu notunda şunları yazdı:

"Açicim, bugün biraz duygulu bir günümüz. Vedalaşıyoruz. Bu işin bana kattığı tüm güzel insanlara, tüm kahkahalara, tüm deneyimlere sonsuz teşekkürler.''

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