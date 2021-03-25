Havuzda bikinisi düşen genç kızın sonu korkunç şekilde bitti
Havuz partisinde yaşadığı talihsiz kaza sonucu 24 yaşındaki genç kızın sonu korkunç şekilde bitti.
Sonbahar mevsimini yaşayan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, Sao Paolo yakınlarındaki Itapecerica da Serra'da bir grup genç havuz partisi yapıyordu. Havuzda eğlenenler arasında 24 yaşındaki Ana Paulo Coutinho ve sevgilisi Nikolas Iori Maichon da vardı.
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18 Mart tarihindeki partiye katılanlar için her şey normal geçiyordu.
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Havuza atlayan Ana Paula Coutinho beklenmedik bir kaza yaşadı, bikinisinin üstü düştü.
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Çığlık atan genç kadın, ortaya çıkan göğüslerini kapatıp bikini üstünü tekrar giydi.
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