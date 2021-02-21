Havuz keyfi yapan Corinne Olympios neye uğradığını şaşırdı! Görüntülendiğini fark edince...
Yeşil bikinisiyle havuzun keyfini çıkaran oyuncu Corinne Olympios basın mensuplarını görünce ne yapacağını şaşırdı.
29 yaşındaki ABD'li oyuncu Corinne Olympios, dün Miami'de kız kardeşi ve arkadaşlarıyla görüntülendi. Birlikte havuz kenarında güzel havanın keyfini doyasıya yaşarken objektiflere takıldı.
Yeşil renkli bir bikini giyen oyuncu, neşeli haliyle dikkat çekerken, formda görüntüsüyle bakışları üzerinde toplamayı başardı
Şezlongu ters kullanmayı tercih eden Corinne Olympios, arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra uzanarak bir süre güneşlendi.
Ünlü oyuncu, paparazziler tarafından görüntülendiğini fark edince hemen şezlongtan kalkıp apar topar bikinisinin üzerine beyaz bir eşofman giyindi.