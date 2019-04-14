Havalimanında çıplak görüntülendi görenlerin ağzı açık kaldı
Geçtiğimiz gün sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren ABD'li ünlü model Katy Jo, havalimanındaki bikinili görüntüleriyle yok artık dedirtti.
Sosyal medyada dikkat çekmek için elinden gelenleri yapanlar listesine ABD'li genç model Katy Jo da eklendi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada adeta viral olan havalimanı görüntülerini paylaşan Jo, kısa süre içinde hem tepki çekti hem de takipçi kazandı.
Resmi Instagram hesabında şu anda 200 bine yakın takipçisi bulunan Jo, havalimanı görüntülerinin ardından büyük bir popülarite kazandı. 19 yaşından beri bağımsız model olarak çalışan Katy Jo Raelyn, bikinisiyle, Las Vesgas havalimanında görenlerin ağzını açık bıraktı.
Elinde bavuluyla uçağına doğru giderken kısa süreli bir video paylaşan Jo'nun görüntüleri, 500 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı.
Herkesin gözünün kendisinde olduğunu farkeden ünlü Instagram fenomeni ve model, bunu değerlendirerek hayranlarına görsel bir şov yaşattı.