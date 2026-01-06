BIST 11.931
EKONOMİ

Havale ve EFT ücretlerine zam geldi!

TÜİK’in açıkladığı yüzde 30,9’luk yıllık enflasyon oranı doğrultusunda, mevzuat gereği bankaların EFT ve havale işlemlerinde uyguladığı komisyonlar otomatik olarak güncellendi.

Para transferi ücretleri, 2026 yılıyla birlikte yeniden düzenlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon verileri doğrultusunda, mevzuat gereği bankaların EFT ve havale işlemlerinde uyguladığı komisyonlar güncellendi.

2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının yüzde 30,9 olarak kesinleşmesiyle, bankacılık hizmet bedellerine de aynı oranda zam yapıldı. Eknomim'in haberine göre; bu kapsamda para transferi ücretleri, yılbaşında otomatik olarak artırıldı.

İŞTE YENİ TUTARLAR
Yeni düzenlemeye göre EFT ve havale işlemlerinde alınacak ücretler şöyle:
– 8.300 TL’ye kadar olan işlemlerde: 8,37 TL,
– 8.300–399.000 TL arası işlemlerde: 16,76 TL,
– 399.000 TL ve üzeri işlemlerde: 209,38 TL komisyon alınacak.

