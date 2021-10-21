Havalar soğuyacak 37 ile yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Antalya Trabzon...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bu hafta yağış beklenmezken önümüzdeki hafta 37 ilde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair yeni tahminlerini yayınladı. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların birkaç gün içinde düşüşe geçmesi bekleniyor.
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Pazar günü yurda giriş yapacak olan yağış, pazartesi günü etki alanını genişletecek.
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İstanbul’da bugün 19 dereceye yaklaşan sıcaklık değerleri pazartesi günü düşüş gösterecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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