Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi... SAKARYA'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İdari soruşturma başlatılmıştı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamayla ilgili idari soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle: Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirilmiştir.