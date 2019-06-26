Hava sıcaklıkları artarak devam edecek! Sıcak çarpmasına karşı dikkat

Sıcaklıklar artarak devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.