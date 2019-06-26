Hava sıcaklıkları artarak devam edecek! Sıcak çarpmasına karşı dikkat

Hava sıcaklıkları artarak devam edecek! Sıcak çarpmasına karşı dikkat

Hafta başından itibaren etkili olan hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Meteoroloji vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıkları artarak devam edecek! Sıcak çarpmasına karşı dikkat - Sayfa 1

Hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam ederken bugün Türkiye'nin kuzey illeri yer yer sağanak yağışın etkisi altında olacak. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıkları artarak devam edecek! Sıcak çarpmasına karşı dikkat - Sayfa 2

Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, İzmir'in batı ilçeleri, Manisa'nın doğu ilçeleri, Afyon'un kuzey kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



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Hava sıcaklıkları artarak devam edecek! Sıcak çarpmasına karşı dikkat - Sayfa 3

Sıcaklıklar artarak devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıkları artarak devam edecek! Sıcak çarpmasına karşı dikkat - Sayfa 4

Sıcak çarpmasına karşı dikkat!

Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de beklenmektedir. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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