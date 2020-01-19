Hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğu Kars'ta havaya serpilen kaynar su dondu!
Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düşmesiyle havaya serpilen kaynar suyun donması güzel görüntüler oluşturdu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde ise bazı vatandaşlar, soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü.
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Köylülerin kaynatarak havaya attıkları suyun yere düşmeden havada donması görsel şölen oluşturdu.
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Suyu havaya serpen Elif Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların çok soğuk olduğunu belirterek, "Birazcık dışarıda durunca saçlarımız ve kirpiklerimiz buz tutuyor.
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