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Hava kararınca onların işi bekliyor! Dağlarda tuzak kurup bekliyorlar

Hava kararınca onların işi bekliyor! Dağlarda tuzak kurup bekliyorlar

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Öğretim üyesi Prof. Dr. Feza Can ile araştırma görevlisi Dr. Başak Ulaşlı güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Amanos Dağları'nda gece kurdukları özel platformla sabahlıyorlar. İki kadın akademisyen, işlerinin detaylarını anlattı.

Hava kararınca onların işi bekliyor! Dağlarda tuzak kurup bekliyorlar

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feza Can ve araştırma görevlisi Dr. Başak Ulaşlı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Amanos Dağları'nda, gece kurdukları özel platformda hedef kitlelerindeki gece kelebeklerini kayıt altına alıyor.

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Hava kararınca onların işi bekliyor! Dağlarda tuzak kurup bekliyorlar

İki kadın akademisyen bilimsel bir çalışma için coğrafi yapısı ve iklimiyle yaban hayatına yaşam alanı sunan Amanoslar'da gece kelebeklerinin izini sürüyor.

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Hava kararınca onların işi bekliyor! Dağlarda tuzak kurup bekliyorlar

Can ve Ulaşlı, bu amaçla ilk olarak havanın kararmasıyla hedef kitlelerindeki kelebekleri ışığa çekmek için kurdukları perde ve ışık yardımıyla hazırladıkları tuzaklarda gece kelebeklerini gözlemeye başlıyor.

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Hava kararınca onların işi bekliyor! Dağlarda tuzak kurup bekliyorlar

Sabah saatlerine kadar süren çalışmada, tanımlanmasına ihtiyaç duyulan türler ayrılarak tüplere alınıyor ve laboratuvar ortamında inceleniyor.

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