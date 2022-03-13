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Hava eksi 4 derece! Elazığ'da fiyatı duyan akın etti: Mağazada uzun kuyruk oluştu

Hava eksi 4 derece! Elazığ'da fiyatı duyan akın etti: Mağazada uzun kuyruk oluştu

ELAZIĞ'da bir iş yerinin indirime gittiğini duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde eksi 4 derece soğuğa rağmen mağazaya akın etti.

Hava eksi 4 derece! Elazığ'da fiyatı duyan akın etti: Mağazada uzun kuyruk oluştu

Merkeze bağlı Uluken Mahallesi'nde halı dükkanı bulunan Mehmet Bulut, halılarda yüzde 70 indirime gitti. Bunu duyan vatandaşlar mağazaya koştu. 

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Hava eksi 4 derece! Elazığ'da fiyatı duyan akın etti: Mağazada uzun kuyruk oluştu

Soğuk havaya aldırış etmeden bekleyen vatandaşlar, aldıkları halıları araçlarının içine ve üzerine yığarak evlerine götürdü.

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Hava eksi 4 derece! Elazığ'da fiyatı duyan akın etti: Mağazada uzun kuyruk oluştu

2 bin liralık halıları 700 liraya sattıklarını ifade eden mağaza sahibi Mehmet Bulut, “Eksi 4 derece soğukluğa rağmen millet mağazanın önünde kuyruğa girdi." dedi. 

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Hava eksi 4 derece! Elazığ'da fiyatı duyan akın etti: Mağazada uzun kuyruk oluştu

"2 kamyon ürün indirdik mağazaya, ihtiyacı olanlara destek çıkmaya çalışıyoruz" diyen Bulut "Biz bu ürünleri zararına satışa veriyoruz. Yüzde 70 indirimle satıyoruz. Bu soğukta ve bu havaya rağmen burada kuyruk olmuştu" ifadelerini kullandı. 

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