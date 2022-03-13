Hava eksi 4 derece! Elazığ'da fiyatı duyan akın etti: Mağazada uzun kuyruk oluştu
ELAZIĞ'da bir iş yerinin indirime gittiğini duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde eksi 4 derece soğuğa rağmen mağazaya akın etti.
Merkeze bağlı Uluken Mahallesi'nde halı dükkanı bulunan Mehmet Bulut, halılarda yüzde 70 indirime gitti. Bunu duyan vatandaşlar mağazaya koştu.
Soğuk havaya aldırış etmeden bekleyen vatandaşlar, aldıkları halıları araçlarının içine ve üzerine yığarak evlerine götürdü.
2 bin liralık halıları 700 liraya sattıklarını ifade eden mağaza sahibi Mehmet Bulut, “Eksi 4 derece soğukluğa rağmen millet mağazanın önünde kuyruğa girdi." dedi.
"2 kamyon ürün indirdik mağazaya, ihtiyacı olanlara destek çıkmaya çalışıyoruz" diyen Bulut "Biz bu ürünleri zararına satışa veriyoruz. Yüzde 70 indirimle satıyoruz. Bu soğukta ve bu havaya rağmen burada kuyruk olmuştu" ifadelerini kullandı.