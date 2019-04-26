Hava dumuruna dikkat! Meteoroloji'den 2 uyarı birden geldi

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, gece saatlerine kadar Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması bekleniyor. Ülkenin batı kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.