Hava buz kesecek 10 derece soğuyor! Meteoroloji uyardı kuvvetli kar yağmur geliyor: İstanbul Ankara Antalya

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.