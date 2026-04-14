Hava birden değişecek! Meteoroloji'den cuma gününe dikkat uyarısı...
Yağışlı ve uzun süren yağışların ardından Meteoroloji güzel haberi verdi. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren 8 derece birden yükseliyor. Ancak cuma gününe dikkat!
Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar, yerini geçici bir bahar havasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren hava sıcaklıklarında keskin bir artış yaşanacak ve termometreler 8 derece birden yükselecek.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT!
Sıcaklık artışının ardından Cuma günü itibarıyla yurda yeni bir soğuk hava dalgasının giriş yapacağı tahmin ediliyor. Bu sistemle birlikte bahar havasının yerini, yurdun büyük bölümünde etkili olacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlara bırakması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Rüzgarın genellikle güney ve batılı, Trakya kesiminde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.