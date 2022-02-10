Hava 6 derece soğuyor kar yağmur fırtına geliyor! Meteoroloji 16 ilde alarm verdi: İstanbul Ankara İzmir Antalya
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava raporunda yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı.
Meteorolojinin 10 Şubat Perşembe günü beklenen hava durumuna ilişkin yayınladığı rapora göre birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur beklenirken, Doğu Anadolu ve Erzurum çevreler için ise yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan çığ tehlikesi olduğu da ifade edildi.
Ayrıca 26 için ise alarm verildi. 10 kent için turuncu kodlu uyarı yapılırken, 16 kentte ise sarı kategoride uyarı yapıldı.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının; doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ, ani sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.