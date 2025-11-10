'Hav Hav Hav’ şarkısıyla Lvbel C5 tanındı! Lüks koleksiyonu ile Cem Yılmaz'ı geride bıraktı...

LÜKS ARAÇ KOLEKSİYONUYLA CEM YILMAZ'I SOLLADI

Lvbel C5, servetini altın veya dolara yatırmak yerine dört tekerlekli tutkularına harcadı. Koleksiyonunda öne çıkan araçlar arasında Lamborghini Urus (50 milyon TL), Porsche (14 milyon TL) ve Aston Martin (15 milyon TL) yer alıyor. Sadece bu üç aracın toplam değeri 79 milyon TL’yi aşıyor!Özel Plaka Detayı: Her aracına 'LVB' plakası taktıran rapçi, plaka başına 200-250 bin TL harcıyor.

Dağıstanlı yazısında "Yatırımını altın ve dolar yerine otomobillere, marka saatlere yaptı. “Otomobil ve saat” deyince ilk akla gelen isim olan Cem Yılmaz’ı geride bıraktı" dedi.