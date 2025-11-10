'Hav Hav Hav’ şarkısıyla Lvbel C5 tanındı! Lüks koleksiyonu ile Cem Yılmaz'ı geride bıraktı...
Türk rap müziğinin yükselen yıldızı Lvbel C5, 'HavHavHav' şarkısıyla milyonları peşinden sürüklerken, servet detayları da gündemi salladı. Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan rapçi, yatırımlarını geleneksel yöntemlerden uzak tutarak lüks yaşamın zirvesine taşıdı. Ünlü rapçi lüks araç ve saat koleksiyonuyla Cem Yılmaz'ı solladı.
Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur son dönemde gündemden düşmüyor. 'HavHavHav’ şarkısıyla tanınan Lvbel C5'in serveti ortaya çıktı.
SERVETİ 100 MİLYON TL'Yİ BULUYOR
Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Müge Dağıstanlı’nın kaleminden dökülen bilgilere göre, Lvbel C5’in serveti tam 100 milyon TL’yi buluyor. Bu rakam, hayranlarını ve sektör takipçilerini şoke ederken, rapçinin finansal stratejisi de merak konusu oldu.
LÜKS ARAÇ KOLEKSİYONUYLA CEM YILMAZ'I SOLLADI
Lvbel C5, servetini altın veya dolara yatırmak yerine dört tekerlekli tutkularına harcadı. Koleksiyonunda öne çıkan araçlar arasında Lamborghini Urus (50 milyon TL), Porsche (14 milyon TL) ve Aston Martin (15 milyon TL) yer alıyor. Sadece bu üç aracın toplam değeri 79 milyon TL’yi aşıyor!Özel Plaka Detayı: Her aracına 'LVB' plakası taktıran rapçi, plaka başına 200-250 bin TL harcıyor.
Dağıstanlı yazısında "Yatırımını altın ve dolar yerine otomobillere, marka saatlere yaptı. “Otomobil ve saat” deyince ilk akla gelen isim olan Cem Yılmaz’ı geride bıraktı" dedi.
SAAT KOLEKSİYONUYLA DA CEM YILMAZ'I SOLLADI!
Lvbel C5’in serveti sadece otomobillerle sınırlı değil; saat tutkusu da efsanevi boyutlara ulaştı. Rolex hayranı olarak bilinen rapçi, en son 600 bin TL’lik Submariner modelini aldı ve hatta bu saate özel şarkı bile besteledi.
Patek Philippe ve Frank Muller: Binlerce Euro değerindeki Patek Philippe ile 115 bin Euro’luk Frank Muller saatleri, koleksiyonunun yıldızları.