BIST 10.897
DOLAR 42,09
EURO 48,35
ALTIN 5.342,69
HABER /  GÜNCEL

Hatimoğulları, Demirtaş'ı ziyaret edecek

Hatimoğulları, Demirtaş'ı ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Abone ol

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Edirne Cezaevi’nde 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında üçüncü kez hak ihlali kararı vermesinin ardından, DEM Parti’den hamle geldi.

Partinin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek’in, yarın Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edeceği açıklandı.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısının ardından bir gazetecinin “Anayasa Mahkemesinin Selahattin Demirtaş kararı”na ilişkin sorusuna, “Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır.” yanıtını vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli’ye 'Demirtaş' teşekkürü
Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli’ye 'Demirtaş' teşekkürü
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Evi ateşe verdi jandarmayı bıçakladı! Vurularak etkisiz hale getirildi
Evi ateşe verdi jandarmayı bıçakladı! Vurularak etkisiz hale getirildi
Milli yıldız Arda Güler takım arkadaşını sildi attı! ''Onunla oynamak istemiyorum''
Milli yıldız Arda Güler takım arkadaşını sildi attı! ''Onunla oynamak istemiyorum''
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
THY Teknik A.Ş, ile Pegasus arasında yeni işbirliği
THY Teknik A.Ş, ile Pegasus arasında yeni işbirliği
Sındırgı depremlerinin asıl sebebi için şok iddia! Volkanik faaliyetler var magma zorluyor
Sındırgı depremlerinin asıl sebebi için şok iddia! Volkanik faaliyetler var magma zorluyor
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki
ABD Başkanı Bush döneminin şahin isimlerinden Dick Cheney öldü
ABD Başkanı Bush döneminin şahin isimlerinden Dick Cheney öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti
CAS, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu
CAS, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in itirazını haklı buldu