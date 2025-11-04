Hatimoğulları, Demirtaş'ı ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.Abone ol
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Edirne Cezaevi’nde 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında üçüncü kez hak ihlali kararı vermesinin ardından, DEM Parti’den hamle geldi.
Partinin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek’in, yarın Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edeceği açıklandı.
Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısının ardından bir gazetecinin “Anayasa Mahkemesinin Selahattin Demirtaş kararı”na ilişkin sorusuna, “Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır.” yanıtını vermişti.