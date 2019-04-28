Hatice'den bomba Çağla Şikel itirafı: Otel odasında evli adamı...

İlk olarak Şikel, Hatice'nin poposunu açmasını "Podyuma çıkacağımı kişileri önceden mutlaka biliyorum. Çıkan herkese saygı duyuyorum. Asla onlarla ilgili yorum yapmıyorum herkesin kendi gösterişi herkesin kendi yürüyüşü’’ şeklinde değerlendirmişti.