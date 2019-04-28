Hatice'den bomba Çağla Şikel itirafı: Otel odasında evli adamı...
Şarkıcı Hatice, geçtiğimiz günlerde popo açma skandalına yorum yapan Çağla Şikel hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.
Bir defilede kameraların önünde poposunu açarak haftalarca konuşulan şarkıcı Hatice, bu sefer kendisine yorum yapanlara saldırmaya başladı. Yaptığı hareket yüzünden gelen hakaretlere dayanamadığını geçtiğimiz günlerde belirten Hatice, kendisi hakkında yorum yapan Çağla Şikel'e adeta ateş püskürdü.
İlk olarak Şikel, Hatice'nin poposunu açmasını "Podyuma çıkacağımı kişileri önceden mutlaka biliyorum. Çıkan herkese saygı duyuyorum. Asla onlarla ilgili yorum yapmıyorum herkesin kendi gösterişi herkesin kendi yürüyüşü’’ şeklinde değerlendirmişti.
Ancak Şikel'in bu sözlerine Hatice'den zehir zembelek yanıtlar geldi. Ünlü mankenin sözlerinden rahatsız olduğu görülen Hatice, Ben kiminle muhatap olup olmayacağımı bilirim diyerek şu ifadelerde bulundu:
Otel odasında evli adamı...
"Bir zamanların tostçu çağlası bunu sen mi söylüyorsun? Ah be canım en azından tostumu yiyip beklemedim otel odasında evli adamı."