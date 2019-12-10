Hatice genç sevgilisi Ali Kemal'den evlilik teklifi aldı eski sevgilisi mekan bastı
Şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan evlilik teklifi aldığı anlarda eski sevgilisi Ender Ataç, mekanı bastı.
Son zamanlarda genç sevgilisi Ali Kemal Sarı hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Hatice, sürpriz bir evlilik teklifi aldı. O anlarda Hatice'nin eski sevgilisi Ender Ataç ise mekanı bastı.
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Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile tanışma hikayesini anlatırken, "Canım ben sana anca abla olurum' dedim" sözleri ile gündem olan şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabı Instagram'dan haberi şu sözleriyle duyurdu:
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''En güzel doğum günü hediyemi aldım ben. Seni seviyorum Hayatımın Anlamı''
İşte Hatice'nin genç sevgilisinden evlilik teklifi aldığı anlar
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40 yaşındaki Hatice, bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur. Hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notuyla paylaştı.
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