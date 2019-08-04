Hatice dekolteli transparan elbisesiyle olay oldu
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla ve tercih ettiği kıyafetleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hatice bu defada sahneye çıkarken giydiği transparan elbisesi ile dikkatleri üzerine topladı.
Şarkıcı Hatice'nin yaptığı her paylaşımla olay olmaya devam ediyor. Sahneye çıkarken giydiği transparan elbisesi ile dikkatleri üzerine toplayan Hatice sosyal medya kullanıcıları tarafından ise yorum yağmuruna tutuldu.
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Her yaptığı olay olan şarkıcı Hatice bu sefer giydiği bacak dekolteli transparan elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Hatice tercih ettiği kostümle yine dikkat çekmeyi başardı. Hatice paylaşımını ise "Mankenlikten şarkıcılığa soyunan çok oldu ama şarkıcılıktan mankenliğe geçiş olunca o çılgın ben olurum sanırım. HADİ BEN SAHNEYE KAÇIYORUM" yorumuyla paylaştı.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları Hatice'nin kıyafetini çok beğendiğini bazıları ise elbiseyi çok açık bulduklarını ve beğenmediklerini yazdı. İşte o görüntüler...
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