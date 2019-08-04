Hatice dekolteli transparan elbisesiyle olay oldu

Hatice tercih ettiği kostümle yine dikkat çekmeyi başardı. Hatice paylaşımını ise "Mankenlikten şarkıcılığa soyunan çok oldu ama şarkıcılıktan mankenliğe geçiş olunca o çılgın ben olurum sanırım. HADİ BEN SAHNEYE KAÇIYORUM" yorumuyla paylaştı.