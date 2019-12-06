Hatice 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı hakkındaki itiraflarıyla olay oldu
Şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi hakkında söyledikleri ile gündeme oturdu.
Zaman zaman skandallarıyla gündemi meşgul eden şarkıcı Hatice, son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cesur pozlarla gündeme gelirken bir anda kendisinden yaşça küçük sevgilisi olay oldu.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programı için 4 katlı evinin kapılarını açan Hatice, sevgilisi Ali Kemal Sarı hakkında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti.
"12 yaşından beri mutfaktayım, hep işin ucundan tutmuşumdur. Yemek konusunda kat kat iddialıyım" diyen Hatice, '2. Sayfa' canlı yayınında sarma sardı ve "Elde sarmak marifet ister" diyerek hamaratlığını anlatan Hatice, kendisinden 10 yaş küçük Ali Kemal ile ilgili şunları söyledi:
"Instagram'da yazıştık. Baktım yaşı çok küçük, 'Canım ben sana anca abla olurum' dedim. Daha sonra bana hiçbir şey yazmadı."