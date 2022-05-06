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Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig 'de sezonun şampiyonu Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Herhangi bir iddiası bulunmayan Hatayspor galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Trabzonspor ise şampiyonluğunu 3 puanla taçlandırma peşinde.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Bruno Peres, Denswil, Siopis, Hamsik, Koita ve Trondsen maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili ekip, geride kalan 35 haftada 75 puan topladı. Ligde 6 maçtır kazanamayan ve 49 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise kötü gidişe dur demek istiyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Sadık, Isaac, Burak, Adekugbe, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, El Kaabi, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, M. Cem, Kouassi, Bakasetas, Yusuf, Djaniny

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