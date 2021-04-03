Hatayspor-Galatasaray Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Milli araya gitmeden önce Rize yenilgisi alan Aslan, zorlu deplasmandan kesin olarak 3 puanla dönmek istiyor. Bay dahil 4 haftayı puansız geçen Hatayspor ise evinde kazanıp üst sıralara tırmanma savaşını sürdürme niyetinde. İki takımın da moral aradığı mücadelenin kritik anları ve detayları İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Antakya Atatürk Stadı'nda Saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

30 maçın 19'unu kazanan Galatasaray, 4 beraberlik ve 7 yenilgi ile topladığı 61 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Aslan, oynadığı son 4 maçta bir kez galip gelirken ikisinde yenilgi yüzü gördü birinde de berabere kaldı. Not: Fatih Terim, cezası nedeniyle bu maçta kulübede bulunmuyor.

Ligin 7'nci sırasında bulunan Hatayspor ise 29 maçta 13 kez galip gelmeyi başardı. 7 kez beraberlik ve 9 kez de mağlubiyet alan Hatay ekibinin, 46 puanı bulunuyor. Ligin ilk yarısındaki maçı, 3-0'lık skorla Galatasaray kazanmıştı.

HATAYSPOR- GALATASARAY: 2-0 (CANLI SKOR)

45- Maçta ikinci yarıya Hatayspor başladı.



37- Hatayspor'da Yusuf, Feghouli'ye yapılan sert faulün ardından sarı kart gördü.

30- GOOOL! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Traore'nin yerden ceza yayına gönderdiği topta Ribeiro'nun plase vuruşunda top ağlarla buluştu.

24- Galatasaray'da Arda Turan, Ribeiro'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

21- GOOOL! Sol kanattan Mesut'un ortasında arka direkte topu önünde bulan Akintola topu kale önüne çevirdi. Diouf kale önünde topu ağlara gönderdi.

19- Sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

12- Mücadelede tempo oldukça düşük.

7- Hatayspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Muhammed'in ceza yayından şutunda savunmaya çarpan dışarı çıktı.

1- Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Kamara, Traore, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer, Gedson, Feghouli, Arda, Onyekuru, Mostafa Mohamed