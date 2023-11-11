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Hatayspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Hatayspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

Hatayspor 1-1 Galatasaray (CANLI SKOR)

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer, Matondo, Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

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