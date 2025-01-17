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Hatayspor - Galatasaray / Canlı

Hatayspor - Galatasaray / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Mersin Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da ve ligde kayıpsız bir şekilde yoluna devam eden Cimbom, kritik mücadelede de kazanan taraf olmak istiyor.

Hatayspor 1 - 0 Galatasaray

28'GOL! Hatayspor, Cemali Sertel'in attığı golle 1-0 öne geçti.

23'Mertens'in kullandığı kornerde iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşunu yaptı ama top üstten auta gitti.

16'Savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün, ceza sahasına girdi. Yunus, topu geriden gelen Torreira'nın önüne yuvarladı. Torreira'nın yerden plase vuruşu, direkten döndü.

9'Yunus Akgün, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ve topu geriden gelen Berkan'a çıkardı. Berkan'ın vuruşu yandan auta gitti.

2'Karşılaşma tribünlerden sahaya atılan meşaleler sebebiyle durdu.

1'Karşılaşma Hatayspor'un vuruşuyla başladı.

Hatayspor - Galatasaray ilk 11'ler 

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Abdulkadir, Görkem, Joelson, Rivas, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen

GABRIEL SARA OYNAMAYACAK 

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisine başlanan Gabriel Sara'nın Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Çalışmalara başladığı öğrenilen Sara, Mersin'e götürülmezken, ne zaman geri döneceği ise açıklanmadı. Brezilyalı futbolcu dışında kadroda düşülmeyen Hakim Ziyech ile tedavisine devam edilen Mauro Icardi'de kadroya alınmadı. 

ABOUBAKAR VE OSIMHEN SAHAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş'tan kiralanan ve henüz beklenilen performansı veremeyen Vincent Aboubakar ile Napoli'den bir yıllık gelen Victor Osimhen kozlarını paylaşacak. İki golcü de karşılaşmada filelerini havalandırmak isterken, Aboubakar 14 maçta 3 gol atabildi. Ligde 13 karşılaşmada forma giyen Victor Osimhen ise 10 defa fileleri havalandırdı.

BARIŞ ALPER YILMAZ DURDURULAMIYOR

Süper Lig'de oynanan 18 maçın tamamında süre alan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında gelen 24 yaşındaki futbolcu, son haftalarda attığı gollerle takımına 3 puan kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin gollerini kaydeden Barış Alper Yılmaz, ligde attığı 10 golle kariyer sezonunu yaşıyor. Genç futbolcunun Hatayspor maçında nasıl bir performans ortaya koyacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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