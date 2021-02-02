Hatayspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın
Lider Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.Abone ol
Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada bugün Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanıyor.
HATAYSPOR- FENERBAHÇE: 0-1 (CANLI SKOR)
31- İki güzel hareket... Hatayspor'da Popov'un sağ çaprazdan önüne doğru açılan topa çıkardığı mükemmel şutu kaleci Altay, '90' diye tabir edilen noktadan kornere çeldi.
26- GOOOL! Fenerbahçe maçta öne geçiyor. Osayi'nin rakibini geçip ceza sahasının sağ bölümünden yaptığı ortaya Thiam kafa vuruşu çıkardı. Kaleci Munir'in müdahalesi sonrası tekrar Thiam'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
22- Hatayspor'da ilk oyuncu değişikliği zorunlu olarak gerçekleşiyor. Yusuf sakatlanarak oyundan çıkarken, Pablo Santos yerine giren isim oluyor.
18- Hatayspor'da Boupendza ortalıyor ceza sahasında Diouf top kendisine gelmeden Caner'in müdahalesiyle yerde kalıyor. Hakem devam kararı verdi.
14- Fenerbahçe sol kanattan Caner'in ortalarıyla etkili oluyor. Caner'in yaptığı ortada altıpasta top Valencia'ya girmeden Yusuf araya girdi.
6-Sol kanattan Caner Erkin'in ortasında Strahil Popov'un elle müdahalesi sonrası Fenerbahçe tehlikeli yerden serbest vuruş kazanıyor. Pozisyon golle sonuçlanmadı.
1- Mücadeleye konuk takım Fenerbahçe başladı.
11'ler:
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut Çaytemel, Aabid, Traore, Ribeiro, Selim, Boupendza, Diouf.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Thiam.