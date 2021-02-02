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Hatayspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın

Lider Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

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Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada bugün Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanıyor.

HATAYSPOR- FENERBAHÇE: 0-1 (CANLI SKOR)

31- İki güzel hareket... Hatayspor'da Popov'un sağ çaprazdan önüne doğru açılan topa çıkardığı mükemmel şutu kaleci Altay, '90' diye tabir edilen noktadan kornere çeldi.

26- GOOOL! Fenerbahçe maçta öne geçiyor. Osayi'nin rakibini geçip ceza sahasının sağ bölümünden yaptığı ortaya Thiam kafa vuruşu çıkardı. Kaleci Munir'in müdahalesi sonrası tekrar Thiam'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

22- Hatayspor'da ilk oyuncu değişikliği zorunlu olarak gerçekleşiyor. Yusuf sakatlanarak oyundan çıkarken, Pablo Santos yerine giren isim oluyor.

18- Hatayspor'da Boupendza ortalıyor ceza sahasında Diouf top kendisine gelmeden Caner'in müdahalesiyle yerde kalıyor. Hakem devam kararı verdi.

14- Fenerbahçe sol kanattan Caner'in ortalarıyla etkili oluyor. Caner'in yaptığı ortada altıpasta top Valencia'ya girmeden Yusuf araya girdi.

6-Sol kanattan Caner Erkin'in ortasında Strahil Popov'un elle müdahalesi sonrası Fenerbahçe tehlikeli yerden serbest vuruş kazanıyor. Pozisyon golle sonuçlanmadı.

1- Mücadeleye konuk takım Fenerbahçe başladı.

11'ler:
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut Çaytemel, Aabid, Traore, Ribeiro, Selim, Boupendza, Diouf.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Thiam.

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