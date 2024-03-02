Hatayspor - Fenerbahçe / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Lider Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaşacağı haftada sarı lacivertliler, bu maçtan 3 puan alarak, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Hatayspor 0 - 0 Fenerbahçe

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Hatayspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cumali, Görkem, Massanga, Ömer Faruk, Strandberg, Fernandes, Halil

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

Ligde 8. randevu

Süper Lig’de 4. sezonunu yaşayan Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1’i hükmen 6 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 17 gol atarken, Hatayspor ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-2’lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 13 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor’u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 37 puan topladı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 9 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

Volkan Demirel 5. kez rakip

Kariyerinin 17 senesini Fenerbahçe’de geçiren Volkan Demirel, 525 resmi maçta Sarı-Lacivertliler’in kalesini korumuştu. Hatayspor’u çalıştıran 42 yaşındaki teknik adam, bu akşam efsanesi olduğu kulübe karşı 5. kez rakip olacak. Demirel, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı daha önce 4 kez mücadele verdi. Genç çalıştırıcının takımları 2 maçta Kanarya ile berabere kalırken, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Volkan Demirel bu akşam Fenerbahçe karşısında ilk zaferini almaya çalışacak.

Dzeko'dan moral konuşması

Takım konuşması yapan Edin Dzeko, “Hedefimiz tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmekti. Ancak Türkiye Kupası’nda yol kazası yaşadık. Kötü bir yenilgi aldık. Gerekli dersleri çıkarıp bunu bir an önce unutmamız lazım. Çünkü önümüzde kazanabileceğimiz 3 kupa daha var” dedi. Dzeko, birlik olmaları gerektiğinin altını çizerek, “Birlik olduğumuzda neler yapabileceğimizi, neler başardığımızı kırdığımız rekorlarla, tarihi galibiyet serileriyle gösterdik. Hatayspor maçında bunu yeniden ispatlayalım. Birlikte mücadele ederek, taraftarımızın da desteğiyle her şeyi başarabiliriz” ifadelerini kullandı.