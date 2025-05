Hatayspor - Fenerbahçe / Canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk şansı bulunmayan Fenerbahçe, ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'a konuk oluyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 2024-2025 sezonunu 2. olarak tamamlayan sarı-lacivertliler, bitime 2 hafta kala ligi moralli bitirmeyi amaçlıyor. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kanarya, 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

Hatayspor 1 - 1 Fenerbahçe

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

44'GOL! Massanga topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Serbest vuruşu direkt kaleyi yollayan Massanga'nın şutu direğe çarptı. Direkten dönen top kaleci Ertuğrul'a çarparak ağlara gitti.

38'Kırmızı Kart - Mert Müldür

28'GOL! En-Nesyri topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Amrabat, pres yaparak topu kazandı ve uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleciden dönen topu Nesyri, ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

25'Tadic'in ortasında Dzeko kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

21'Karşılaşmaya su molası verildi.

9'Tadic'in sol kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Nesyri, yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı. Yerde seken top, üstten auta gitti.

8'Savunmanın arkasına atılan pasa En-Nesyri hareketlendi. Faslı oyuncunun sol kanattan içeri çevirdiği topu Dzeko, ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

5'Fenerbahçe karşılaşmaya baskılı başlayan taraf. Hatayspor kendi yarı sahasından çıkmakta güçlük çekiyor.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Hatayspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezonu 2. olarak tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında 3 puan alarak sezonu moralli kapatmayı hedefliyor. 2024-2025 sezonunun bitimine 2 hafta kala hata yapmak istemeyen Kanarya, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. En-Nesyri, Tadic ve Talisca gibi isimlerle gol ya da goller bulmaya çalışacak sarı-lacivertliler, puanını 84'e çıkartmayı amaçlıyor.

TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A

Sarı lacivertli takım dış sahadaki tek yenilgisini Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla aldı. Ayrıca Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti. Öte yandan Hatayspor ile Fenerbahçe bugüne kadar oynadıkları müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç berabere bitti. Hatayspor ise Fenerbahçe'ye karşı ligdeki maçlarda galibiyet alma başarısı gösteremedi.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular daha sonra 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel programlarla bitti. Öte yandan Hırvat kaleci Dominik Livakovic özel izinle kadroda yer almadı. Tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ile Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin ve Dominik Livakovic kafilede yer almadı. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

FRED CEZALI

Sarı lacivertliler, Brezilyalı orta saha Fred'den yararlanamayacak. Fred, son oynanan Eyüpspor müsabakasında gördüğü sarı kartla bu sezonki 8. sarı kartına ulaştı ve 2. kez cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki futbolcu, ligde 28'i 11'de olmak üzere 30 maçta görev yaptı.