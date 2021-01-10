Hatayspor Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi flaş bir skorla mağlup eden Beşiktaş 18. hafta maçında ligin flaş ekibi Hatayspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Kartal, zirveden düşmemek için kazanmak istiyor. Hatayspor ise sahasında Beşiktaş'ı yenerek yeniden çıkış yakalama peşinde. Peki; Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Lider Beşiktaş, Süper Ligin 18. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Antakya Atatürk Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe yerleşen 34 puanlı Kartal, 16 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adem Ljajic, Bernard Mensah ile Gökhan Töre kadroda yer almadı.
Hatayspor ise ligdeki ilk sezonunda 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6. sırada yer alıyor.
Hatayspor - Beşiktaş
Stat: Antakya Atatürk
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Hatayspor: Akın Alkan, Strahil Popov, Jean-Claude Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Babajide Akintola, Adama Traore, Selim Ilgaz, Aaron Boupendza
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar