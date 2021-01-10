Hatayspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi flaş bir skorla mağlup eden Beşiktaş 18. hafta maçında ligin flaş ekibi Hatayspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Kartal, zirveden düşmemek için kazanmak istiyor. Hatayspor ise sahasında Beşiktaş'ı yenerek yeniden çıkış yakalama peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Lider Beşiktaş, Süper Ligin 18. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Antakya Atatürk Stadı'nda 19.00'da başlayan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe yerleşen 34 puanlı Kartal, 16 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adem Ljajic, Bernard Mensah ile Gökhan Töre kadroda yer almadı.

Hatayspor ise ligdeki ilk sezonunda 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6. sırada yer alıyor.

Hatayspor: 2 - 2 :Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor)

45' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında yükselen Welinton'un kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

41' GOOOLL!!! Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin, Akın Alkan'ın boşa çıkmasından da yararlanarak arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

34' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Welinton'un ön direkten yaptığı kafa vuruşunda Akın Alkan son anda topu çelmeyi başarıyor. Dönen topu önünde bulan Josef De Souza'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

23' GOOOLL!!! Hatayspor, Aaron Boupendza'nın golü ile maçta öne geçiyor! Mesut Çaytemel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Aaron Boupendza, Welinton'u ekarte ederek hafif sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturuyor. Boupendza kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oluyor.

19' Selim Ilgaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Babajide Akintola'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluşuyor. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

17' Ceza alanında topla buluşan Valentin Rosier'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

15' Atiba Hutchinson'ın pasıyla topla buluşan Cyle Larin'in ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gidiyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Babajide Akintola'dan seken topa hareketlenen Cyle Larin arka direkte vuruşunu yapıyor. Top kalenin yanından auta çıkıyor.

7' GOOOLL!!! Hatayspor, Aaron Boupendza'nın golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Babajide Akintola'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Aaron Boupendza'nın penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu'nun müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

6' GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta öne geçiyor! Sağ kanattan Rachid Ghezzal'ın gönderdiği uzun pasla topla buluşan Vincent Aboubakar topu düzelterek ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruş yaparak meşin yuvarlağı Akın Alkan'ın sağından köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Stat: Antakya Atatürk

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Hatayspor: Akın Alkan, Strahil Popov, Jean-Claude Billong, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Babajide Akintola, Adama Traore, Selim Ilgaz, Aaron Boupendza

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar