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Hatayspor - Beşiktaş / Canlı

Hatayspor - Beşiktaş / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Ligi'nde 14. hafta heyecanı Hatayspor - Beşiktaş maçı ile devam ediyor. Ligde ve Avrupa'da son maçlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanından 3 puanla dönerek zirve ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

Hatayspor 0 - 0 Beşiktaş

7'Masuaku sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Kamil Ahmet'in müdahalesiyle top kornere gitti.

3'Rivas sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Emirhan karşıladı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Hatayspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile

Beşiktaş'ta kritik hafta

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Hasan Arat, "İçimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz." ifadeleri ile görevi bıraktığını açıkladı.

Ardından siyah beyazlılar Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını bildirdi. Bronckhorst görev yaptığı süre zarfında 20 maça çıktı. Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde siyah beyazlılar bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Bir kez daha Serdar Topraktepe

Serdar Topraktepe, geçtiğimiz sezon da Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ve Santos'un teknik direktörlük görevlerini bıraktıkları süreçlerde takımın başına geçmişti.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından Santos'un göreve getirilmesine kadar olan zamanda Serdar Topraktepe yönetiminde siyah beyazlılar deplasmanda Hatayspor ile karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 galibiyet ile ayrılmıştı.

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