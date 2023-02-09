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Hatay'dan duygunlandıran görüntüler! Enkazların arasında böyle oyun oynadılar

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Hatay'dan duygunlandıran görüntüler! Enkazların arasında böyle oyun oynadılar

Hatay’da yıkılan binalar arasında çocukların oyunu görenleri duygulandırdı.

Hatay'dan duygunlandıran görüntüler! Enkazların arasında böyle oyun oynadılar

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu.

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Hatay'dan duygunlandıran görüntüler! Enkazların arasında böyle oyun oynadılar

Büyük depremlerin dördüncü gününde umutlu bekleyiş sürerken, ekiplerin çalışmaları hız kazandı. Şehrin her noktasında depremzedeler için ikram ve ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.

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Hatay'dan duygunlandıran görüntüler! Enkazların arasında böyle oyun oynadılar

Enkazlar arasında oyun oynayan çocuklar ise görenleri duygulandırdı.

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Hatay'dan duygunlandıran görüntüler! Enkazların arasında böyle oyun oynadılar

Ellerinde oyuncak kürek ve oyuncak araba olduğu gözlenen çocuklar, yıkık binalar arasında oyunlarını oynayarak vakit geçirdi.

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