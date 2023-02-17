Hatay'daki Karasu Çayı taştı! Binaların enkazları, yollar sular altında kaldı
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Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde Karasu Çayı taştı. Bazı binalar ile tarım arazilerinde su baskını meydana geldi. İşte bölgeden gelen son görüntüler...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'ya bağlı Karasu Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Taşkın sebebiyle bazı yıkılan binaların enkazı, evlerin bodrum katları, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.
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Su baskını yaşanan bölge, dronla görüntülendi.
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