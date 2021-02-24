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Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan 9 HTŞ mensubu yakalandı

Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mensubu 9 kişinin yakalanarak Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi" denildi. 

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