Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan 9 HTŞ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mensubu 9 kişinin yakalanarak Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi" denildi.